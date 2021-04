Le 21 mars, Frank Vandenbroucke annonçait que Sciensano ne communiquerait plus seulement le nombre de nouvelles contaminations ou décès mais aussi un tableau de bord de la santé mentale des Belges. " Je reçois constamment des rapports sur mon téléphone portable sur les infections et les admissions, mais jamais sur le bien-être mental. Cela doit changer à court terme. Nous travaillons actuellement sur un tableau de bord sur le bien-être mental, mais c’est en partie trop tard, je l’admets", expliquait-il à De Zondag. C e baromètre n’a toujours pas vu le jour. Selon nos infos, le cabinet du ministre de la Santé y travaille avec Sciensano et le commissariat Covid afin de faire aboutir le dispositif prochainement. Il ne s’agira pas d’un relevé des entrées en pscychiatrie. " Les places sont déjà occupées, avec listes d’attente. On ne peut par exemple pas dire : il y a eu 25 entrées aujourd’hui. On planche sur d’autres indicateurs", assure la porte-parole du ministre.