Pour donner un avis sur une expérience, il faut évidemment la tester.

Nous avons eu la chance de découvrir les fameuses chambres donnant sur l’espace réservé aux loups et ours bruns. Au programme du séjour proposé à tous les clients, deux jours d’entrée dans le parc, la nuit dans le lodge, le repas du soir ainsi que le petit-déjeuner et des heures d’ouvertures étendues pour les résidents dans l’ensemble du parc.

(...)