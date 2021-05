Depuis 14 mois, la crise sanitaire a bouleversé nos vies et nos habitudes de consommation, de quoi parfois créer des problèmes. Et pour aider les consommateurs à obtenir gain de cause en cas de litige, ou du moins une solution à l’amiable, le Service de médiation pour le consommateur a eu une année 2020 bien chargée. "L’an dernier, personne ne pouvait ignorer la pandémie, qui a touché les consommateurs et les entreprises du monde entier, rappelle Pieter-Jan De Koning, manager opérationnel du service de médiation. Les voyages aériens ont été annulés, les clubs sportifs ont été fermés, les événements prévus ont été annulés, etc. La vie économique s’est arrêtée, laissant derrière elle de nombreuses victimes."