Les écoles flamandes pourraient rouvrir le 15 mai, a indiqué mercredi le ministre flamand de l’Enseignement Ben Weyts (NVA) après concertation avec le secteur.

La volonté affichée par le ministre serait de permettre aux élèves de première et de deuxième primaire d’aller à l’école quatre jours par semaine et deux jours par semaine pour les élèves de sixième primaire. Dans le secondaire, les élèves de l’enseignement général iraient à l’école un jour par semaine et deux jours pour l’enseignement technique et artistique ainsi que pour la sixième et la septième professionnelles.

(...)