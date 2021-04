Pour la deuxième année consécutive, c’est en confinement que l’on célébrera Pâques. Et tout comme lors des fêtes de fin d’année, les consommateurs entendent bien se faire plaisir à table.

"Nous avons une nouvelle fois consenti de nombreux efforts dans l’optique de proposer des produits de qualité à petits prix, indique Julien Wathieu, porte-parole de Lidl. À l’occasion du week-end de Pâques, nous présentons 206 références de la marque Delicieux. Cette année encore, la tendance est au brunch et il y en aura pour tous les goûts : des jus frais aux fruits, des plateaux de fromages, de la charcuterie, des recettes fraîches et faciles à réaliser, des brochettes apéritives (self-made), des salades à étages, du poisson frais (cabillaud et crevettes fraîches en tête). Mais l’agneau reste la référence pour cette fête familiale ! Sans oublier les desserts."