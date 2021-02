Quand on pense parcs nationaux, on pense souvent Grand Canyon et Yosemite dans l’Ouest américain, Kruger en Afrique du Sud ou encore Etosha en Namibie. Il ne faut pour autant pas se rendre de l’autre côté de la planète pour découvrir des sites naturels qui valent le détour. En Europe, quelques endroits attirent énormément de visiteurs, comme l’atteste le récent classement des plus beaux parcs nationaux d’Europe, établi récemment par TripAdvisor, plate-forme en ligne d’avis et de conseils touristiques.

Le Yorkshire Dales National Park, en Angleterre

© SHUTTERSTOCK

C’est lui qui se hisse sur la première marche du classement. Situé en plein cœur du Royaume-Uni, au nord de Leeds, le Yorkshire Dales National Park est le symbole de la campagne anglaise. Il est composé de plusieurs vallées, les dales, qui font par moments penser à ces parcs de l’Ouest américain au paysage ondulant. Au programme : longues randonnées et visite de villages pittoresques, où les pubs sont pléthore. Vous pourrez également y découvrir le Malham Cov, formation rocheuse en calcaire haute de quelque 80 mètres.

Le Vatnajökull National Park, en Islande

Changement d’ambiance. Et de température. Direction le Vatnajökull, plus grand parc national d’Europe couvrant près de 1 400 000 ha, soit presque 14 % du territoire islandais. En deuxième position du classement TripAdvisor, cette immense calotte glaciaire est caractérisée non pas par sa neige, mais par ses volcans dont la plupart sont actifs. Cette région du sud-est de l’Islande est entrée en juillet 2019 au patrimoine mondial de l’Unesco, preuve de sa singularité.

Le parc national des lacs de Plitvice, en Croatie

© SHUTTERSTOCK

Retour sur le continent, en Croatie plus exactement. 296 kilomètres carrés délimitent ce parc national, le plus grand du pays. Il est connu pour ses forêts vierges et ses sentiers de randonnées, mais surtout pour ses lacs. Au nombre de 16, ils sont reliés entre eux la plupart du temps par des chutes d’eau qui se superposent à la végétation. À l’instar du parc national islandais de Vatnajökull, le parc national des lacs de Plitvice est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Et ce depuis… 1979 ! C’est lui qui se hisse en troisième classe du classement TripAdvisor.

