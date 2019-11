L'UCLouvain s'est penchée durant deux ans sur le fonctionnement des familles séparées

En l’espace de quelques décennies seulement, l’image de la famille modèle a profondément changer en Belgique. Exit l’image du couple avec enfants se disant oui pour le meilleur et pour le pire jusqu’à ce que mort les sépare : aujourd’hui, la configuration d’une famille est beaucoup plus complexe. Si le couple avec enfants résiste toujours, les familles monoparentales ou recomposées ont fait leur place au soleil. En 2018, un peu plus de 23.000 mariages se sont soldés par un divorce. Un chiffre en baisse quasi constante depuis 2008 qui s’explique, surtout, par la diminution du nombre de mariages.

Sociologue de la famille à l’UCLouvain, Laura Merla et son équipe se sont penchés, depuis deux ans, sur le fonctionnement des familles séparées, histoire de “donner un aperçu objectif de la famille contemporaine belge.” Au total, (...)