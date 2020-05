De Londres à New York, en passant par Paris ou Bruxelles, le constat est le même : les confinés se sont rués sur les aliments de base et notamment sur la farine et la levure.

Dans un communiqué de presse du 21 avril dressant un bilan de ce premier mois de confinement, la chaîne de supermarchés Delhaize a ainsi constaté une augmentation de 206 % de ses ventes de levure fraîche, tandis que les volumes de farine se sont multipliés par trois, Delhaize écoulant un million de paquets de farine par semaine ! Il suffira de faire un tour sur les réseaux sociaux et sur le plus visuel d’entre eux, Instagram, pour avoir le fin mot de l’histoire en un coup d’œil : le monde entier s’est remis à faire du pain !

Pourquoi fait-on son pain ?