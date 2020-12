En panne d’idées pour vos cadeaux de Noël ? Vous ne savez pas quoi choisir et surtout quand vous pourrez l’offrir ? Il existe parfois des projets qui vont au-delà du matériel et de ces fêtes en mode Covid-19. On a parfois tendance à l’oublier pendant cette crise sanitaire et économique, mais la crise environnementale continue. Notre planète a encore besoin de projets pour la préserver et les fêtes peuvent être une occasion pour en soutenir quelques-uns.

Et quitte à devoir offrir un cadeau à distance, l’entreprise sociale Treedom propose d’offrir un… arbre à ses proches. Treedom plante des arbres à travers le monde dans le cadre de petits projets d’agroforesterie durables. Depuis sa création en 2010 à Florence, plus de 1,25 million d’arbres ont été plantés dans 17 pays, compensant ainsi plus de 360 millions de kg de CO 2 et soutenant plus de 72 000 agriculteurs locaux.

Pour Noël, il est donc possible de choisir un arbre à planter n’importe où dans le monde. "Vous offrez un cadeau personnalisé tout en ayant un impact positif sur l’environnement ainsi que des communautés locales à travers le monde. En effet, l’entreprise sociale s’associe à différentes ONG locales permettant à des agriculteurs locaux des pays du Sud de planter vos arbres sur leurs terres et de récolter les fruits de votre achat, au sens propre comme au sens figuré. De cette façon, les agriculteurs bénéficient de revenus supplémentaires tout en étant formés à l’agroforesterie ", indique Treedom.

Séduit par l’idée ? "Rendez-vous sur treedom.net et choisissez parmi différents arbres fruitiers plantés dans 17 pays différents. Une fois sélectionné et adopté, vous pourrez suivre les aventures de votre arbre en ligne grâce à sa page web dédiée regroupant ses données GPS ainsi que des photos du projet auquel il appartient. "