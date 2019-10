Dans la nuit de samedi à dimanche, nous allons passer à l’heure d’hiver. Un changement pas forcément simple pour les enfants.

Le passage à l’heure d’hiver s’opère ce week-end. A trois heures du matin, il sera deux heures. Si les adultes sont sensibles à ce changement, notamment les personnes âgées, les enfants le sont encore plus. Le Docteur Alfred Flemale, pneumologue et spécialiste du sommeil au CHIREC à Bruxelles explique : “Un adulte va prendre sur lui. Les bébés et les enfants, eux, ne savent pas gérer ce passage à l’heure d’hiver. Cela a des conséquences sur leur humeur. Ils sont plus fatigués, plus ronchons, plus criards”. A l’école, les enfants perdent en concentration et sont davantage fatigués.

Afin de limiter les dégâts, les enfants doivent être mis au lit plus tard. “Le mieux, ce serait de les coucher une heure plus tard, la nuit qui précède le changement d’heure, afin que l’enfant se réveille une heure plus tard. Mais dans les faits, les choses ne se passent pas ainsi”. En cause, notre horloge biologique qui a tendance à nous éveiller à la même heure. Cette dernière a d’ailleurs un petit défaut. “Elle tourne un peu plus longtemps que 24h, disons 24h30. Cela nous arrange bien pour le passage à l’heure d’hiver. On se lève un peu plus tard et donc on doit se coucher un peu plus tard aussi”.

Que faire alors pour habituer nos enfants au passage à l’heure d’hiver ? “Si je peux donner un conseil, ce serait le suivant : il faut les coucher plus tard progressivement. Les trois ou quatre jours qui précèdent le changement d’heure, on met le petit au lit 15 minutes après l’heure habituelle du coucher. En se couchant plus tard, les enfants ne vont pas avoir tendance à se lever trop tôt et seront donc moins fatigués”.

Le Docteur Flemale précise qu’il faut environ une semaine pour correctement se caler sur l’heure d’hiver, même si “des personnes vont mieux supporter ce changement que d’autres”. Concernant la sieste, le Docteur Flemale précise qu’il faudrait suivre la même règle que pour le soir, à savoir faire dormir les enfants plus tard de manière progressive. Cependant, “il n’y a pas vraiment eu d’études sur le sujet, mais il n’y a pas de raison de ne pas essayer !”.