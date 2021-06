Patrick De Corte a assisté à la victoire des Belges face au Portugal et à la défaite de la France face aux Suisses depuis Saint-Tropez, où il vient d’installer un food truck pour régaler les locaux et les touristes de frites bien belges et autres spécialités. "C’était la folie lors de la victoire des Diables. On était une cinquantaine, rassemblés dans un bar, et la fête fut totale. La défaite de la France, je l’ai vécue comme un Belge, mais je compatis à leur douleur."