Quand il sortira, il sera coach pour jeunes : "Après une défaite, il faut se relever."

Patrick (prénom d’emprunt) a 52 ans. Il est détenu à la prison d’Ittre depuis cinq ans et en septembre 2022, il devrait bénéficier d’une libération sous bracelet électronique. Le foot, il l’a dans le sang : "J’ai joué en P2 et, en futsal, en D1 Nationale. J’ai déjà entraîné des jeunes." Mais ce n’est pas vraiment pour ses qualités de dribbleur qu’il a été retenu : "C’est la motivation à entraîner les jeunes et à leur communiquer leur passion qui a primé. Le programme de formation était séduisant. Il y avait une cinquantaine de candidats, treize ont été sélectionnés."

(...)