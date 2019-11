C'est la journée européenne pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. Child Focus a décidé de frapper un grand coup avec une vidéo où deux acteurs adultes reconstituent un abus sexuel contre une petite fille de 8 ans.



A travers cette campagne, Child Focus demande de faire de la lutte contre l'exploitation sexuelle une priorité absolue. La fondation a décidé de passer par une vidéo choc qui montre à quoi ressemble ces images "pédopornographiques" qui circulent par millions sur la toile dans le monde. On compte plus de 19 millions d'échanges par jour, on assiste à un doublement chaque année, selon les associations concernées.

Le constat de départ est que " le problème des images d’abus sexuel d'enfants est beaucoup trop peu abordé car il reste invisible pour beaucoup d’entre nous ", explique la directrice de Child Focus, Heidi De Pauw. Et pourtant, c'est " une réalité horrible et qui croît de façon exponentielle. Une réalité à laquelle nous devons faire face. C’est confrontant, bien sûr. Mais aussi nécessaire pour que notre message soit clair : il est important de toujours signaler toute image suspecte sur stopchildporno.be ". Cela peut se faire de manière anonyme.

Un univers qui semble éloigné et pourtant...

Bien que l'immense majorité d'entre nous pense ne jamais entrer en contact avec des images d'abus sexuels, des millions de ces images circulent sur Internet. Et il suffit d'une fois. " Donc, en cas de doute, signalez toute image suspecte sur stopchildporno.be. Cela peut se faire de manière totalement anonyme. C'est la seule façon d'aider les victimes à reconstruire une nouvelle vie ". D'ailleurs, pour Child Focus, il ne s'agit pas de pédopornographie mais bien d'"images d'abus sexuel d'enfants".

La vidéo est secouante. Elle a été faite avec l'agence Wunderman Thomson qui a demandé à deux acteurs adultes de faire une reconstitution explicite d'une vidéo dans laquelle une enfant de 8 ans était abusée sexuellement. Les images originales ont été repérées sur Internet et signalées à Child Focus via stopchildporno.be.

La vidéo choc à voir ici : www.chaletfilm.be . Attention, il s'agit d'images explicites (18+)