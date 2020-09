"Ces chiffres sont à considérer dans le cadre d'une semaine d'école complète, au cours de laquelle l'ensemble des élèves, notamment en secondaire, a repris les cours", a précisé l'ONE, avant d'ajouter que ces données sont "encore en-dessous de ce qui est attendu, étant donné le niveau épidémique actuel dans la population belge".

Il y a eu 310 cas de Covid-19 rapportés parmi les élèves (20 en maternelle, 127 en primaire, 161 en secondaire et 2 dans l'enseignement supérieur hors université) et 44 parmi les membres du personnel de l'école. Ce qui porte à 354 le nombre total de cas de coronavirus signalés dans les écoles.

Dans une optique d'enrayement de la propagation de l'épidémie, 2.006 élèves et 104 membres du personnel ont été placés en quarantaine. Selon l'ONE, "environ deux tiers des élèves mis en quarantaine durant la semaine du 7 au 13 septembre fréquentent le secondaire".

L'Office de la naissance et de l'enfance, grâce à la collaboration des services de promotion de la santé à l'école (PSE) et des centres psycho-médico-sociaux du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (CPMS-WBE), participe avec l'Aviq et la Cocom au suivi et à la gestion de la pandémie de Covid-19 en milieu scolaire.

Le relevé des cas de coronavirus signalés par les services PSE et centres PMS-WBE dans les écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles entre le 7 et le 13 septembre concerne environ 260 écoles.