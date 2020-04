Écrire ce que l’on vit, durant ces temps de confinement, peut devenir un jeu pour les enfants.

S’ils se prêtent de plus ou moins bonne guerre aux travaux envoyés par leur instituteur et apprennent tant bien que mal les leçons préconisées par Madame, les enfants ont parfois encore bien du mal à comprendre que cette période de confinement n’est pas l’équivalent des vacances. Et ce, en dépit des multiples explications que nous leur fournissons. Du reste débutent aujourd’hui les… vacances de Pâques, de quoi ajouter encore à leur confusion.

Pour mettre de l’ordre dans tout ça, pourquoi ne pas leur proposer de tenir un journal de leur confinement ? Évidemment, il faut s’adapter, en fonction de l’âge, à leur compréhension de la situation. Les guider, les conseiller, tout en leur laissant, au final, la liberté de se raconter. Jour après jour, dans un joli cahier tout neuf ou dans un fichier sur l’ordinateur, ils pourront mettre par écrit ce qui les tracasse, leur fait peur, les ennuie, les contrarie. Mais aussi ce qui les amuse, ce qui leur donne de l’espoir et comment ils imaginent "l’après". Car, eux comme nous, les adultes, se projettent sur ces temps à venir où l’on pourra, à nouveau, jouer ensemble dans la cour de récré, retrouver les copains. Tenir un journal, outre le fait que cela soit salutaire sur le moment - le temps passé à écrire n’est jamais perdu, il aide à réfléchir -, est aussi un investissement à long terme. Dans quelques années, quand ils quitteront le nid pour s’installer dans leur premier appartement et qu’ils redécouvriront leurs mots d’autrefois, c’est tout un pan du passé qu’ils pourront emporter avec eux.

Mais il n’y a pas que le journal, factuel, qui relate la vie au quotidien. Les plus créatifs, ceux qui débordent d’imagination - et chez les enfants, c’est souvent un pléonasme - pourront se lancer, pourquoi pas, dans une fiction. Qu’elle soit, ou non, liée au coronavirus. Qu’on se batte contre un ennemi invisible ou que l’on imagine un magicien capable de venir à bout de l’épidémie, tout est bon pour créer des histoires. Mais si la fiction permet d’imaginer d’autres univers, elle peut aussi ouvrir en grand les portes de l’aventure. Ce n’est pas un hasard si, chez les plus jeunes, le Club des Cinq (dont le premier tome est sorti en… 1942) a toujours la cote. Une bande de gamins qui dénouent des intrigues et font coffrer les bandits, il ne leur en faut pas plus pour s’y voir déjà ! Claude, Mick, Annie, François et Dagobert n’ont qu’à bien se tenir : de nombreux candidats à leur succession sont déjà sur les starting-blocks.

Leur laisser la plume

Si votre enfant décide d’écrire son propre livre, il faut lui laisser les coudées franches. Bien sûr, on peut souligner les fautes d’orthographe, mais sans que cela devienne un cours magistral, ce qui ôterait tout le plaisir de la création et ramènerait sur les bancs de l’école.

Le mieux, sans doute, est de relire leur manuscrit/tapuscrit (et leur expliquer la différence de sens entre les deux, au passage) une fois par jour, et de les faire réfléchir aux petites erreurs ou aux grosses bourdes. Sans oublier de les encourager dans leur créativité, leur prouvant, par là même, que le monde des livres est formidable.