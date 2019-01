Pénurie de sang à cause des fêtes de fin d’année

La Croix-Rouge de Belgique a lancé un "appel urgent" aux dons de sang ce dimanche 13 janvier. La fondation d’utilité publique invite un maximum de personnes majeures, en bonne santé et pesant plus de 50 kg, à faire don de leur sang dès ce lundi 14 janvier.

Les groupes sanguins négatifs sont fortement recherchés, tout au long de l’année. Mais en ce moment, les réserves générales sont fort basses. Et ce, dans tous les groupes sanguins. "Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une situation qui n’est pas terrible. Nous ne voyons pas de perspectives d’amélioration dans les prochains jours", regrette Thomas Paulus, du service de sang de la Croix-Rouge. "Nous avons lancé un appel urgent aux dons. Nous devons augmenter nos prélèvements d’environ 10 % pendant 2 à 3 semaines, pour ne pas être à bout en cas d’imprévu."

Les raisons de ces stocks qui se sont réduits à vue d’œil ? Les fêtes de fin d’année, essentiellement. "Il n’y avait plus de collectes dans les écoles puisque nous étions en congés scolaires. Les gens avaient le cœur à la fête, ils n’ont pas donné du sang comme ils l’auraient fait d’habitude, par exemple. Ensuite, les deux jours fériés tombaient un mardi. Le lundi, il y a eu peu de collectes. Nous avons eu trois jours et demi de prélèvements par semaine. Or, les hôpitaux, eux, avaient un besoin égal en sang. Nous avons eu moins de rentrées que de sorties…"