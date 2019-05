Perdre une mère, un enfant, un grand-père. Divorcer, affronter une rupture. Souffrir du syndrome du nid vide. Quitter son habitation, ses habitudes, pour aller ailleurs. Perdre son emploi. Être amputé d’un membre, être diagnostiqué d’un cancer. Se sentir devenir vieux… Autant de ruptures et de pertes qui émaillent une vie et que l’on doit affronter, en se sentant souvent seul et totalement démuni.

" La perte, cela fait partie de la vie, entame Nathalie Hanot, psychologue clinicienne qui vient de sortir un livre intitulé Carnet de deuil - Mieux vivre les pertes et les ruptures par la méthode du journal créatif (Éd. Le Jour). Or, dans la société, le deuil est banalisé, voir nié. De même, on ne tolère pas le creux, la baisse de régime. Tout petit, on nous apprend culturellement à être le meilleur, à être au top… Résultat : les vides, les ruptures font peur, on ne sait pas trop comment les appréhender, comment les aborder ."

(...)