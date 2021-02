Alors qu'une épaisse couche de neige a recouvert notre pays, certains se demandent si déneiger les trottoirs avec du sel de cuisine est aussi efficace qu'avec du sel de déneigement. Une question qui peut prêter à sourire, mais qui est en réalité essentielle. En effet, si vous ne déneigez pas votre trottoir et qu'un accident s'y produisait, vous risqueriez d'être tenu pour responsable. Alors, comment bien déneiger son trottoir?

Il faut tout d'abord balayer l'excédent de neige avec une brosse ou une petite pelle. Mais, attention, pas question de mettre votre tas de neige sur la voirie ou devant chez vos voisins pour vous en débarrasser! Placez-le plutôt dans la rigole en faisant bien attention à laisser les bouches d'égout libre, conseille Het Laatste Nieuws.





La deuxième étape est de faire fondre le reste de glace présent sur le trottoir afin de le rendre moins glissant. La plupart des gens utilisent du sel de déneigement, mais si vous n'en avez pas, sachez que tout autre type de sel peut parfaitement convenir, notamment du sel de table ! Sachez qu'il existe également des alternatives plus écolo. Le sel est en effet de plus en plus décrié car il fait du tort aux plantes et finit dans l'eau. Si vous voulez éviter cela, utilisez donc des copeaux de bois, des cendres ou encore du sable!

Peu importe votre façon de dégager le trottoir, n'oubliez pas de le faire, vous éviterez ainsi une amende... salée !