Il n’y a pas que les cantines qui vont coûter plus cher à la rentrée prochaine. Selon la Ligue des familles, ce sont tous les frais qui risquent d’augmenter dans les mois qui viennent. "Il va y avoir une augmentation drastique du prix des cantines mais aussi de tous les frais scolaires dont les photocopies. C’est une réalité, le papier coûte plus cher, l’encre coûte plus cher, la surveillance des repas va aussi coûter plus cher étant donné que le salaire des surveillants a été indexé", analyse Maxime Michiels, chargé d’études à la Ligue des familles.