Chaque année, en septembre, l’ASBL Pink Ribbon présente son tout nouveau ruban. Le modèle de l’année dernière avait été conçu par la princesse Delphine de Saxe-Cobourg. Elle avait utilisé son slogan "Love Is All We Need" pour rendre le ruban plus inclusif.

Cette année, l’association a décidé de changer de prisme pour sa récolte de fonds annuelle. Les artistes célèbres ne seront pas de la partie. "Au lieu de chercher un nouveau concepteur connu, nous voulons donner la parole aux personnes qui ont vécu la maladie. Hommes ou femmes. Jeunes ou vieux. Nous vous demandons, en tant que compagnon d’infortune, de dessiner le ruban de 2022", explique Hilde Debackere, directrice générale de l’ASBL Pink Ribbon.

Cela fait un certain temps déjà que Pink Ribbon envisage d’impliquer encore plus les personnes atteintes de la maladie dans la conception du nouveau ruban. "Cette année, nous n’en parlons plus, mais nous joignons le geste à la parole", ajoute Hilde Debackere. "La vie avec un cancer du sein n’est malheureusement pas aussi rose que le ruban le fait parfois croire. Nous souhaitions par conséquent mettre l’accent sur ce point en intégrant les histoires de ces personnes dans la conception. En donnant le stylo ou le pinceau aux personnes qui ont traversé cette épreuve, leurs expériences se reflètent dans le ruban, car qui mieux qu’elles sait ce qu’elles ressentent face au cancer du sein ?" Hilde Debackere poursuit : "Sur base de cinq courtes questions et d’un ruban vierge, nous interrogeons des compagnons d’infortune sur leur expérience et sur leur création. De cette façon, nous voulons tendre une sorte de miroir à tout le monde et montrer comment les patients vivent eux-mêmes le cancer du sein", explique Mme Debackere.

Afin de rendre cette campagne aussi accessible que possible, un simple modèle à imprimer est disponible sur le site internet.