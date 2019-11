Les TEC ont listé les objets perdus dans les bus de la SRWT.

Chaque année, les Tec transportent un peu 150 millions de passagers sur les 777 lignes desservies en Wallonie. Soit une moyenne de 410.000 passagers embarqués tous les jours. Un nombre considérable de personnes... dont certaines sont parfois têtes en l'air. En témoignent les milliers d'objets perdus retrouvés chaque année au sein des véhicules de la société régionale wallonne du Transport (SRWT).

Les objets les plus souvent oubliés ou perdus sont, sans trop de surprise, les GSM, portefeuilles, lunettes, classeurs et autres sacs à dos. Mais il arrive aussi que les chauffeurs retrouvent, une fois de retour à leur dépôt, des objets plus insolites.

Les TEC viennent de faire l'inventaire des objets les plus insolites perdus dans ses bus. On retrouve ainsi des planches de surf dont on se demande si les propriétaires ne l'ont pas volontairement égaré pour s'éviter un passage au parc à conteneurs. Plus insolite encore, les TEC ont retrouvé dans leur bus des dentiers, béquilles, chaises roulantes, appareils auditifs, sacs de courses et même... un soutien-gorge !