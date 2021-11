Il est donc l’heure pour les supermarchés de mettre en avant tout ce qui fait l’hiver dans nos maisons et nos assiettes. Plats mijotés, gibier, viandes rouges et légumes de saison, il est temps de se faire plaisir avec des recettes qui font du bien au moral, sans oublier les traditionnelles raclettes.

Et qui dit nouveaux produits dit évidemment promotions en tous genres, tout cela pour nous mener aux fêtes de fin d’année. Car les décorations de Noël sont déjà là ! Les rayons se préparent chez Delhaize avec de belles décorations de table, et Lidl, notamment, consacre une bonne partie de son prochain folder aux décorations de Noël et aux vêtements de ski.