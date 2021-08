Cette semaine, le CEO du groupe Plopsa, Steve Van den Kerkhof, s’était confié à nos confrères d’HLN sur des problèmes de personnel qu’il subissait dans ses parcs depuis quelques mois.

" C’est la première fois en 21 ans que je vis cela, c’est tellement catastrophique que nous devons garder les restaurants et les points de restauration fermés tous les jours en raison de la pénurie d’employés. Malheureusement, en raison de la fermeture obligatoire ces derniers mois, nous avons perdu de nombreux employés ", a-t-il déclaré, avant de poursuivre que le travail au noir était aussi un facteur décisif.

" Quand je demande aux employés qui s’arrêtent pourquoi ils le font, ils me répondent qu’ils gagnent plus dans l’industrie de la restauration en dehors de notre parc parce qu’ils peuvent travailler au noir là-bas ", explique Steve Van den Kerkhof. " Nous faisons tout selon les règles et il est donc difficile de trouver du personnel ", déplore-t-il, dénonçant " une bataille inégale dans laquelle le gouvernement doit trouver une solution ".

Une sortie qui ne lui a certainement pas fait que des amis sur la digue proche du parc, mais ce à quoi il ne s’attendait pas, c’est au retour de flamme de la part d’anciens employés du parc. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes se sont livrées sur leurs conditions de travail, comme le rapportent nos confrères du Nieuwsblad. Les témoignages évoquent des salaires qui ne dépassent pas 6 à 7 euros de l’heure ou encore des horaires très souvent modifiés. Des commentaires qu’on retrouve aussi sur plusieurs offres d’emploi publiées sur les réseaux sociaux. Ces problèmes sont remontés jusqu’aux syndicats, de l’autre côté de la frontière linguistique. " Plopsaland est connu pour nous comme un problème ", déclare Nelis Jespers de Jong ACV.

Steve Van den Kerkhof pensera peut-être à tourner sept fois sa langue dans sa bouche la prochaine fois, même s’il réfute toutes les accusations dont il fait l’objet depuis quelques jours.

Toujours est-il que pour des étudiants à la recherche d’un job les parcs d’attractions proposent de nombreuses offres d’emploi chaque année. Par exemple, Walibi engage environ 400 personnes pour chaque nouvelle saison.