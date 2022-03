La Belgique a lancé sa stratégie nationale pour inverser le déclin des insectes pollinisateurs d’ici 2030.

Entre la crise du Covid et les événements dramatiques en Ukraine, voici une bonne nouvelle pour la Belgique qui a décidé de se doter d’une stratégie nationale pour les pollinisateurs avec comme objectif d’en avoir 50 % en plus sur le territoire d’ici 2030. Les insectes pollinisateurs sont en effet indispensables à notre survie. En effet, ils permettent un phénomène indispensable à la reproduction des plantes grâce au transfert du pollen de l’élément mâle vers l’élément femelle des fleurs. Ils jouent notamment un rôle clé dans la production et la qualité de nos aliments et sont de véritables alliés pour nos agriculteurs et la biodiversité.

(...)