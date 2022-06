Plus de 1,5 millions de visites de musées ont déjà été enregistrées via ce pass. La liste des musées visitables est sur le point de s'enrichir puisque les détenteurs du pass pourront bientôt avoir accès au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA) qui rouvrira ses portes en septembre, après 10 ans de rénovation. La coopérative museumPASSmusées compte également proposer trente musées de plus que les 220 déjà accessibles grâce au pass d'ici fin 2023.

Lancé en 2018, le pass musées permet, pour 59 euros par an, d'accéder librement aux collections permanentes des musées belges participants et de visiter gratuitement ou avec une réduction leurs expositions temporaires. En 2021, le pass a rapporté 2,5 millions d'euros au secteur des musées. Une version numérique du pass a également récemment vu le jour.