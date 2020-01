Le Centre antipoisons belge a reçu 60.668 appels en 2019, soit le nombre le plus important de son histoire après 1999, année de la crise du Coca-Cola et de la crise de la dioxine, a fait savoir jeudi le centre dans un communiqué. L'année 2019 aura été particulièrement chargée pour le Centre antipoisons belge, qui a reçu 1.350 appels de plus qu'en 2018.

La présence de nombreux champignons à l'automne dernier, qui a entraîné plus d'incidents que jamais, et la prolifération des chenilles processionnaires du chêne sont deux des causes avancées par le centre pour expliquer cette hausse d'appels en 2019.

"Les produits comme les capsules pour le lavage et la vaisselle, les e-cigarettes, les huiles essentielles, les médicaments et les produits ménagers ont aussi provoqué des empoisonnements", poursuit le communiqué.

Le Centre antipoisons a en outre déjà recensé 22 décès dus au monoxyde de carbone (CO) en 2019. Ce nombre est amené à encore gonfler puisque tous les chiffres n'ont pas encore été collectés. "Le nombre de décès dus à une intoxication au CO ne diminue pas, au contraire", précise encore le Centre dans son communiqué.

Joignable au numéro d'urgence gratuit 070/245.245, ce centre est composé d'une équipe de médecins et de pharmaciens qui prend les appels, évalue la gravité de l'intoxication, donne des indications sur les premiers soins et oriente l'appelant vers le service le plus approprié.

Les chiffres annoncés par le Centre antipoisons ne seront toutefois définitifs qu'au moment de la publication du rapport annuel, au plus tard en mai.