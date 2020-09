Au moment de la mise en place du confinement, le 18 mars dernier, tous les experts du monde économique s’étaient prononcés sur l’impact d’un tel lockdown sur l’économie belge.

Tous s’étaient exprimés non sans un certain catastrophisme bien de circonstance : la crise sanitaire en cours allait générer plus de faillites et de pertes d’emplois que la période post-attentat, et que la période post crise des subprimes de 2008.