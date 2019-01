Seulement 8 % des employés tirent leur énergie de leur travail et rentrent chez eux satisfaits. C’est ce qui ressort d’un sondage mené auprès de 16 857 Belges par le prestataire de services RH Agilitas.Le manque de valorisation et l’incapacité à s’épanouir sur le lieu de travail sont, pour la majorité des employés, les facteurs principaux du mal-être au travail. Ils sont seulement 18 % à se sentir vraiment appréciés et pas moins de 44 % des employés indiquent qu’ils n’apprennent rien ou très peu dans le cadre de leur travail. Cependant, selon les experts, ces facteurs ont une influence capitale sur notre satisfaction.(...)