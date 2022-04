Chamboulé par la pandémie et secoué par une crise économique sans précédent, à quoi pourrait ressembler le monde de l’emploi de demain ? Face à cette situation, Manpower s’est intéressé aux nouvelles attentes des travailleurs en partant à la rencontre de 5 000 actifs dans l’optique de décrypter ce basculement et aider toutes les parties prenantes actives sur le marché du travail à prendre, sans plus attendre, le virage.