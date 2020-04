L’UWPA lance une grande cagnotte pour aider les associations de protection animale.

Ce mercredi, l’UWPA, l’Union wallonne de protection animale, a lancé une demande de dons pour aider les refuges wallons qui connaissent de grandes difficultés en ces temps de confinement. "Plus de deux refuges wallons sur trois sont en danger et, à moyen terme, risquent de devoir fermer leurs portes", indique Fabrice Renard, président de l’UWPA. "Nous voulons limiter les dégâts et continuer de sauver des animaux. Nous regroupons actuellement 27 associations et refuges wallons, avec l’association Gaïa comme partenaire et invitée. Avec la crise du Covid-19, nous avons décidé d’envoyer des questionnaires à nos membres pour connaître les impacts du confinement sur leurs refuges. Il ressort que beaucoup de refuges, notamment les plus petits, vont connaître de grosses difficultés financières. Ils vivent surtout de dons. Les donateurs ont des problèmes de salaire et peuvent donc faire moins de dons aux associations."

Les associations de protection animale sont au service des animaux, même en temps de crise. "Elles s’adaptent et se mobilisent au quotidien pour continuer de prendre soin des animaux en détresse. Elles ne peuvent prétendre à aucune aide publique, ni indemnités Covid. Il y a moins d’adoptions, mais il faut toujours soigner et nourrir les animaux. Les prises en charge après des abandons ou des accidents ont toujours lieu."

C’est pour cette raison que les membres de l’UWPA se sont concertés et ont décidé de lancer une grande cagnotte nationale. "Les dons seront répartis entre les membres. Nous n’avons pas encore décidé de la clé de répartition. Le but premier est de lancer un appel aux dons, un peu comme la SPA en France, qui regroupe toutes les petites associations."

Une cagnotte a été mise en place hier matin. "Nous souhaitons surtout attirer l’attention des gens sur les difficultés que rencontrent les refuges en cette période difficile. Les animaux ont le droit aussi d’être protégés. Les associations ont vraiment besoin du soutien de la population", termine le président de l’association.

Si vous souhaitez soutenir les associations et leurs petits protégés, vous avez deux possibilités. Soit vous versez sur le compte en banque de l’UWPA : IBAN - BE56 0689 1017 6588. Soit vous versez sur la cagnotte Leetchi http://www.leetchi.com/c/soutien-aux-refuges.