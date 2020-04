Plus de la moitié de la population belge (58%) vit dans un périmètre de cinq kilomètres autour d'un hôpital équipé d'un service d'urgence, indique mardi Statbel.

La situation diffère toutefois fortement selon les régions et la province de Luxembourg apparaît bien isolée des établissements hospitaliers. Grâce à de nouveaux découpages géographiques, l'office belge de statistiques révèle la distance à laquelle vit la population d'un point défini, tel qu'un hôpital, une gare, une frontière, une autoroute ou une entrée d'autoroute.

Il en ressort que 58% des Belges ont à leur disposition un hôpital avec un service d'urgence dans un périmètre de cinq kilomètres. 87% de la population a un hôpital dans un rayon de 10 km et 99% dans un périmètre de 20 km.

La situation des Belges varie toutefois selon leur lieu de résidence: si tous les Bruxellois ont un hôpital à proximité (5 km), seuls 22% de la population en province de Luxembourg et 35% dans celle du Limbourg vivent à cinq kilomètres d'un établissement hospitalier.

Dans plusieurs communes des provinces de Namur et de Liège, une partie de la population vit à plus de 20 km d'un hôpital muni de services d'urgence. La situation apparaît surtout critique en province de Luxembourg où dans de nombreuses communes, l'entièreté de la population doit parcourir plus de 20 km pour atteindre un hôpital.

Statbel évalue également la distance de la population par rapport à d'autres points comme la frontière nationale. Ainsi, 56% de la population réside à moins de 25 kilomètres d'une frontière. Cela concerne 65% des Wallons, 62% des Flamands et aucun Bruxellois.

Le domicile de 72% des Belges se situe à moins de cinq kilomètres d'une entrée d'autoroute et 82% de la population vit à moins de cinq kilomètres d'une gare ferroviaire. Les Bruxellois apparaissent de nouveau privilégiés puisque 100% d'entre eux se trouvent à proximité d'une autoroute et d'une gare alors qu'en province de Luxembourg, ils ne sont que 42% à vivre près d'une entrée d'autoroute et 57% près d'une gare.