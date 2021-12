Depuis le début de la crise, 27 887 agents ont été absents à cause du virus. "Et la ministre qui nous refuse les tests PCR !", fustige le syndicaliste Raoul Moulin (CSC).

Chez les forces de l’ordre, les temps sont graves. Ils le sont depuis le début de la pandémie, du reste. Et le mal gagne en pesanteur au fil des mois. Le Covid engendre un absentéisme des plus problématiques au sein de ce service régalien.

Ce constat alarmant découle d’un rapport interne, bouclé le 6 décembre dernier. La DH a pu le consulter.

À cette date, 897 policiers étaient sur la touche, dont 609 malades du Covid ou suspectés de l’être et 288 cas contacts en quarantaine. Bruxelles, là où la concentration de la population est la plus forte et le taux de vaccination le plus faible, est la plus impactée (230 absents) devant le Hainaut (120). La province de Liège accuse moins de "dégâts" (58). Namur, le BW et Le Luxembourg arrivent en fond de classement belge (37, 22 et 28).