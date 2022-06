Les plaintes pour discrimination sont en hausse constante, surtout dans le domaine du logement.

L’année passée, Unia, le centre interfédéral pour l’égalité des chances a reçu plus de 10.000 signalements, soit une hausse de 12 % par rapport à 2020. Les critères dits raciaux et le handicap restent les critères pour lesquels Unia reçoit le plus de signalements. C’est dans les domaines des biens et services, des médias et du travail qu’il y a le plus de signalements tous critères confondus.