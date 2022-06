Alors que les températures attendues pour vendredi et samedi flirteront avec la canicule, la SNCB a dévoilé ce jeudi midi le plan estival qu'elle compte mettre en place à l'occasion des prochaines vacances scolaires. Un plan qui verra l'offre de trains vers les destinations touristiques fortement augmenter, qu'il s'agisse de la Côte , de parcs d'attractions, de parcs animaliers ou encore de festivals.

A commencer par les Kust-Express (ou Côte-Express) qui avaient vu le jour l'an dernier . Objectif : permettre aux personnes tentées, durant l’été, de profiter, durant quelques heures, du dépaysement offert par une journée à la Côte. Une offre complémentaire de trains qui permettait de relier les gares de Liège, Bruxelles-Midi, Gand et Anvers à celles d’Ostende, Blankenberge, La Panne et Knokke en direct, sans escale, sur réservations préalables. Un dispositif qui permettait un sérieux gain de temps.

Lors du test organisé lors du premier week-end de juin 2021, plus de mille voyageurs avaient réservé leur place, avec un taux de satisfaction de 94 %. Concrètement, 20 trains directs quotidiens (10 allers le matin et 10 retours le soir) avaient été mis en service les week-ends et quatre en semaine. Avec un bilan relativement positif malgré un été 2021 chaotique au niveau des précipitations.

Sur base de ce bilan positif, la SNCB a donc décidé de remettre le couvert cet été. "Les trains Kust-Express circuleront du samedi 2 juillet au dimanche 28 août 2022, prévient Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. Ils s'arrêteront dans 50 gares en semaine et 62 gares le week-end. Il s’agit de tous les trains supplémentaires qui circulent chaque jour des vacances d’été, peu importe la météo vers la mer, en plus de l'offre IC normale, et des trains déployés en cas de beau temps."

Cette année, 2 nouvelles liaisons s'ajoutent le week-end à raison de 2X/jour entre Anvers-Central et Blankenberge ainsi qu'entre Liège-Guillemins, Louvain, Bruxelles et La Panne.

L'autre nouveauté des trains Kust-Express réside dans la disparition des réservations. Plus besoin, donc de réserver : on pourra embarquer sur un coup de tête. "L'évaluation du projet pilote a démontré que l'obligation de réservation constituait plutôt une contrainte pour les voyageurs, confie Marianne Hiernaux. En revanche, la rapidité plus élevée de ces trains par rapport aux trains ordinaires a été appréciée. Durant ces vacances d'été, le Côte-Express combine donc le meilleur des 2 mondes : une offre plus rapide, avec un nombre limité d'arrêts intermédiaires et sans réservation."

Des trains pour les destinations touristiques

Mais si la Côte aura évidemment un succès fou en cas de chaudes journées ensoleillées, la SNCB ne veut pas oublier d'autres destinations touristiques comme les parcs animaliers, les parcs d'attractions ou les festivals, nombreux cet été. L'offre de trains vers ces destinations touristiques sera là aussi renforcée cet été. "Des trains supplémentaires circuleront par exemple vers les parcs animaliers, parcs d'attractions ou des grandes villes, tant en semaine que le week-end. L'offre de trains pour ​ différents festivals de musique est aussi renforcée."

Pour ces voyageurs, le Discovery ticket reste en place et permettra de prendre le train à moitié prix pour se rendre dans des parcs d'attractions, parcs animaliers, musées, attractions temporaires et expositions en semaine dès 9h et sans restriction horaire les week-ends et jours fériés.

Des ristournes pour les abonnés fidèles

Durant l'été, la SNCB lancera également le Off-Peak Summer abo, qui permettra aux abonnés actuels de voyager de manière illimitée pour un prix fixe partout en Belgique durant l'été. "Ce Summer Abo s’utilise en semaine dès 9h et toute la journée les week-ends et jours fériés. Il coûte € 59 par mois en 2e classe. Pour € 40 en plus, une personne vivant à la même adresse que l'abonné pourra aussi en profiter. Cet abonnement fera l’objet d’un test cet été."

Ce Summer abo s'ajoutera aux tarifs avantageux déjà en place : le Duo Ticket qui permet à 2 voyageurs de prendre le train pour le prix d'un billet standard.; le Youth Holidays qui permet aux moins de 26 ans de voyager de manière illimitée partout en Belgique pendant les vacances scolaires pour € 18 par semaine ou € 29 par mois; le Senior Ticket qui permet aux plus de 65 ans de prendre un aller-retour pour un prix fixe de 7,20 € pour une journée; et le Discovery Ticket.

"Il est essentiel, dans ce contexte de prix élevés des carburants, que la SNCB continue de développer une offre tarifaire encore plus attractive afin d’attirer de nouveaux voyageurs vers le train et ainsi de permettre à ​un maximum de Belges de se déplacer facilement et à moindre coût", indique le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet.

Plus de 3.600 destinations internationales

Outre les 555 destinations en Belgique, la SNCB proposera également des voyages en train vers plus de 3.600 destinations internationales, réparties dans 12 pays européens.