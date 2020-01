Quatre des six enfants de veuves de djihadistes de l'État islamique (EI), Tatiana Wielandt (27 ans) et Bouchra Abouallal (26 ans), sont en route vers la Belgique, a indiqué lundi leur avocat Walter Damen. Les deux plus jeunes enfants restent avec les deux femmes en Turquie, où elles sont détenues. Les enfants de retour en Belgique sont âgés de 8, 7, 5 et 5 ans. "Ils seront d'abord hospitalisés avant d'être pris en charge", ajoute Me Damen. "Il s'agit de la procédure habituelle du tribunal de la jeunesse."

Le retour des enfants en Belgique est un choix des parents. "Un choix justifié, chacun espère que ces enfants pourront poursuivre leur vie de manière décente, innocente, et faire ce à quoi chaque enfant a droit, c'est-à-dire jouer, se développer, étudier et profiter d'un avenir humain", poursuit l'avocat. "Tout cela se fera sous la surveillance étroite du gouvernement et des autorités compétentes. Les enfants ont le droit d'être oubliés en tant qu''enfants de l'EI' et d'être considérés à l'avenir comme des enfants ordinaires."

Le parquet d'Anvers confirme que les enfants sont en route pour la Belgique. "Nous avons soigneusement préparé leur retour en collaboration avec le parquet fédéral, la police judiciaire fédérale d'Anvers, la police locale d'Anvers et le centre hospitalier Ziekenhuis Netwerk Antwerpen. Les enfants bénéficieront d'un contrôle médical dès leur arrivée", explique le porte-parole du parquet Kristof Aerts.

Le 30 octobre dernier, la cour d'appel d'Anvers avait condamné Tatiana Wielandt et Bouchra Abouallal à des peines de prison de cinq ans et à des amendes de 8.000 euros. Les prévenues ont été condamnées pour participation à un groupe terroriste comme combattantes en Syrie.