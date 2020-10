L’arrivée prochaine de l’hiver relance la traditionnelle question de la permutation des pneus. On répond à vos interrogations.

Chaque année à la même époque se pose la question de monter ou non des pneus hiver. Sont-ils vraiment nécessaires alors que les jours de neige se raréfient ? Cela coûte-t-il plus cher que de conserver les mêmes pneus toute l’année ? Sont-ils aussi efficaces que des pneus été ? Entre ceux qui n’en voient pas l’intérêt "car ils n’en ont jamais eu besoin en trente ans de conduite" et ceux qui pensent qu’il n’est utile que sur la neige, le pneu hiver à la vie rude ! C’est d’ailleurs le moment de prendre rendez-vous : les centrales de permutation sont déjà saturées.

Voici le vrai/faux pour vous aider à bien choisir…