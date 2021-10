Depuis les premières prémices de la zone 30 à Bruxelles, de nombreux opposants au projet ont fait état de plusieurs études concordantes qui laissaient à penser que les véhicules automobiles polluaient davantage à 30 km/h qu’à 50.

Ces études, notamment menées par des chercheurs de la prestigieuse Université de Cambridge avaient permis de démontrer que les émissions de CO2 et de particules fines suivaient une courbe en forme de U selon l’évolution de la vitesse. En très bref, les émissions de gaz polluants étaient plus importantes à faible vitesse et diminuaient au fur et à mesure de l’élévation de la vitesse, avant de repartir à la hausse. Résultat : les véhicules émettaient moins de C02, de Nox et de particules fines entre 50 et 70 km/h.