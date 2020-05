Quiconque porte un masque avec des lunettes sait à quel point il est pénible de ne plus rien voir à cause de la buée qui se dépose sur les verres. Il existe pourtant des astuces simples pour éviter le désagrément.

Le port du masque se généralise de plus en plus. Si cette barrière physique au virus ne remplace pas les mesures d'hygiène (se laver les mains régulièrement, respecter la distanciation sociale, ...), c'est un outil supplémentaire pour se protéger. Reste que le porter n'est pas toujours aisé, entre inconfort et mauvaise manipulation. Et pour ceux qui portent des lunettes, cela peut même s'avérer très pénible, à cause de la buée qui se dépose sur les verres. Voici quelques trucs pour y remédier.

Bien positionner son masque

C'est la première étape, essentielle. Il faut bien positionner son masque sur le nez, afin qu'il soit bien serré, en pinçant l'arête afin qu'elle épouse la forme du visage et réduise la distance peau-masque. De cette façon, l'air que vous respirez (et donc la condensation) ne remonte pas jusqu'aux lunettes. Mais ce n'est pas toujours possible avec les masques dits "de confort".

Placer un mouchoir plié à l'horizontal entre les lunettes et le nez

Peut-être la méthode la plus simple. Il suffit de plier un mouchoir en papier à l'horizontal, qu'on positionne ensuite entre le haut du masque et le nez. Ainsi, le mouchoir comble l'espace laissé entre le masque et le nez et va absorber l'humidité rejetée par la respiration.

Utiliser un spray anti-buée

Autre solution: utiliser un spray anti-buée à appliquer sur les verres avec une lingette microfibre avant de mettre son masque. Comme son nom l'indique, le produit devrait pouvoir remédier au problème.

Du savon liquide ou de la mousse à raser

Une astuce de grand-mère. On applique du savon liquide des deux côtés de chaque verre à l'aide d'un tissu microfibre. On se débarrasse ensuite des résidus à l'aide d'un mouchoir. Cela fonctionne également avec de la mousse à raser. On rince alors les lunettes à l'eau chaude.

Positionner ses lunettes vers l'avant

Enfin, il reste encore une dernière possibilité en plaçant ses lunettes légèrement vers le bas du nez. Cette technique est efficace mais pas la plus confortable. Votre monture sera aussi beaucoup moins stable sur votre nez.