Dans la grande majorité des établissements, les examens auront lieu à distance. Mais quand tel n’est pas le cas, plusieurs recommandations devront être respectées. Parmi celles déjà prévues, on sait qu’étudiants et personnel devront porter le masque en permanence et que la distance d’1,50 mètre entre deux personnes devra bien entendu être respectée.

Le dernier conseil de sécurité fin juillet amène à préciser aussi qu’un local ne pourra accueillir plus de cent personnes à la fois (personnel encadrant compris). La durée d’un examen dans un même local ne pourra excéder trois heures.