Portes Ouvertes sur l’UMONS et ses 150 formations

Dans les prochains mois, vous devrez répondre à une question importante pour votre avenir personnel et professionnel : quelle voie emprunter après le secondaire ? Avec plus de 150 formations universitaires dispensées dans 7 Facultés (Architecture et Urbanisme, Médecine et Pharmacie, Polytechnique, Psychologie et Sciences de l’Education, Sciences, Traduction et Interprétation, Economie et Gestion) et 3 Ecoles (Sciences Humaines et Sociales, Droit, Formation à l’Enseignement), l’Université de Mons (UMONS) propose des études susceptibles de répondre à vos attentes.

A l’UMONS, l’encadrement à dimension humaine se vit au quotidien et tout est mis en œuvre pour que la transition entre le secondaire et l’université s’effectue autant que faire se peut sans heurt. Dès l’entrée en 1er bloc de Bachelier, un large éventail de mesures d’aides à la réussite est mis en œuvre: remédiation, tutorat, monitorat, entretiens d’orientation ou de réorientation, sans oublier la possibilité de participer aux cours préparatoires, de suivre les cours ouverts ainsi qu’effectuer une visite lors d’une de nos journées portes ouvertes pour faire la connaissance avec un étudiant ou un membre de l’UMONS, leur poser toutes les questions qu’on estime légitimes et ainsi se faire aider dans son choix final.

Tout au long de votre cursus, vous bénéficiez d’un contact privilégié avec les enseignants. La dimension humaine de l’UMONS permet en effet une réelle pédagogie de proximité, une meilleure disponibilité des professeurs et de leurs assistants, et un encadrement stimulant tout au long des études.

Vous êtes accueillis en début d’année par des équipes chaleureuses et dynamiques qui sont chargées de faciliter au mieux votre intégration. L’étudiant qui rentre à l’université peut en effet être confronté à plusieurs difficultés : volume de cours plus important, nouveau niveau d’exigence, rythme de travail différent, etc. A ce titre, l’Université de Mons a fait de l’encadrement son credo. Mais elle fait également de la réussite de ses étudiants une priorité et mène de nombreuses actions d’aide à la réussite, notamment auprès des primo-inscrits. La palette existante est large et les actions concernent toutes les Facultés et Ecoles.

Si vous souhaitez découvrir l’UMONS, ses facultés et écoles, ses campus et logements et si vous êtes à la recherche d’informations sur vos futures études et désirez rencontrer des professeurs et étudiants, nous vous invitons à nous rejoindre sur nos campus de Mons, lors de notre prochaine journée portes ouvertes qui aura lieu le samedi 28 mars 2020, de 9h à 12h30.

Nos Journées Portes Ouvertes constitue une occasion idéale pour rencontrer un membre de notre communauté universitaire (professeur, étudiant, responsable d’un service administratif…), poser toutes vos questions et vous aider à poser votre choix le plus sereinement possible.

Ces événements sont l’occasion idéale de rencontrer des professeurs, assistants et étudiants dans une ambiance conviviale, de découvrir nos installations et d’avoir un aperçu des services et infrastructures que nous offrons à notre communauté universitaire.

Si vous désirez cependant obtenir plus de renseignements à propos de notre offre de formations et nos activités d’information, n’hésitez pas à prendre contact avec notre Service Communication via l'adresse e-mail : communication@umons.ac.be ou à vous rendre sur notre site web via cette rubrique www.umons.ac.be/futuretudiant. Cette rubrique a été conçue spécialement pour répondre à toutes les questions que se posent nos futurs étudiants.

Vous pouvez également déjà noter les dates de nos autres Portes Ouvertes en 2020 :

A MONS, le samedi 27 juin 2020 – de 9h à 12h30

Et à CHARLEROI, le mercredi 13 mai 2020 – de 15h à 20h