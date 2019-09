Vingt-huit ans après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, ce voyage initié par Magellan sera le premier tour du monde. Au départ, en 1519, personne n’avait songé à ça. L’objectif était d’aller plus loin que Colomb, de trouver - par l’ouest - la route vers ces îles qui produisent des épices. Le poivre, la noix de muscade et surtout les girofles des si lointaines îles Moluques étaient d’un commerce extrêmement fructueux.

L’armada, constituée de cinq navires, était financée par le roi d’Espagne. Pourtant, Magellan n’était pas espagnol. Il était issu d’une noblesse du nord du Portugal. Son nom de baptême : Fernao de Magalhäes. Il serait né vers 1480, on ne sait pas exactement où. On ne trouve une première trace de son nom qu’en 1505, lorsqu’il participe à une grande expédition de vingt navires en direction de la Malaisie où l’on produit le poivre.

Dès son retour, en 1513, il est envoyé au Maroc pour y faire la guerre. Il est suspecté d’avoir fait, sur place, du commerce avec les ennemis, les Maures. Il est jugé et acquitté. Mais le roi du Portugal en profite pour lui refuser une augmentation de sa solde. Magalhäes est furieux. Il démissionne de l’armée, s’installe à Lisbonne où, à la bibliothèque royale, il étudie les cartes du monde. C’est là qu’il rencontre un astronome, Ruy Faleiro, qui est convaincu qu’il est possible, et peut-être plus rentable, d’atteindre les îles Moluques par l’ouest. Cette perspective va devenir leur rêve commun. Les deux hommes sont inséparables.

(...)