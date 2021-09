Une tarte au riz, un poulet thaï, un milk-shake à l’abricot, des barres de granola au beurre de cacahuète, un houmous de potiron et son pain brun : c’est gourmand de manger sain ! C’est en tout cas ce qui ressort du premier livre de recettes lancé par la Fondation contre le cancer. Un livre adapté aux besoins des patients et qui couvre toute la journée, du petit-déjeuner au dîner en passant par le lunch et les collations. " La nutrition a sans conteste un lien primordial avec la santé de chacun. Lorsque l’on souffre d’un cancer, la nutrition doit être considérée comme un traitement de support et s’inscrit en complément des autres traitements ", explique ainsi la Fondation contre le cancer, à l’orée du mois d’Octobre rose, le mois consacré à la lutte et à la prévention contre le cancer du sein.

" Ce livre de recettes a été conçu pour aider et soutenir les patients tant physiquement que moralement. Il propose des recettes enrichies pour les aider à maintenir leur poids, si nécessaire, sans augmenter les quantités d’aliments à consommer. Ce livre vous recommande également des recettes peps, car on mange aussi avec les yeux", explique le Dr Anne Boucquiau. Il s’inscrit en complément de l’accompagnement par un professionnel de la santé, est téléchargeable gratuitement et s’adresse aux patients mais aussi à tous les gourmands, tant les 32 idées de plats donnent envie de cuisiner et de goûter.