Sale temps pour les couples, ce deuxième confinement : même si nous pouvons bouger davantage que nos voisins français, l’idée est quand même de rester à la maison le plus possible. S’aérer reste cependant nécessaire pour sa santé mentale et celle de son couple. Car, comme l’exprime Marie Tapernoux, " un couple on en prend soin comme une plante, comme un feu, comme une tierce personne ! "

Cette sexologue clinicienne travaille souvent avec des to-do lists personnalisées pour ses clients, leur permettant de "pratiquer" la reconnexion entre eux.