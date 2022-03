C’est une bonne nouvelle en ces temps de crises multiples. En effet, l’indice de "bonheur" des Belges est en hausse pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, c’est ce qui ressort des derniers résultats de l’Enquête nationale du Bonheur de l’UGent-NN, qui a été menée entre janvier et février. Avant la première vague du Covid-19, le score moyen de bonheur était de 6,7 sur 10.

Après l’épidémie, ce score a chuté, atteignant un faible 6,2 en décembre 2020. Et d’après la dernière mesure, effectuée en février 2022, on constate une augmentation statistiquement mais qui reste légère. Aujourd’hui, le score moyen de bonheur oscille autour de 6,4 sur 10, une petite augmentation, non négligeable toutefois, qui est surtout marquée chez les jeunes, les ouvriers et les indépendants. Chez les jeunes âgés de 18 à 34 ans, la croissance a été la plus importante, passant de 5,8 sur 10 en décembre 2020 à 6,3 sur 10 début 2022. Pour les autres groupes d’âge, l’augmentation reste limitée. "On remarque une hausse générale grâce à ces groupes spécifiques, confirme le professeur d’économie de la santé Lieven Annemans (UGent et VUB). Il y a un an, leur niveau était très bas, les jeunes ont en effet souffert de la crise, notamment au niveau de leur santé mentale, et les indépendants étaient très limités dans leurs activités, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui."

(...)