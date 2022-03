Elle s’appelle Helfty, comme "healthy" soit "sain" en anglais et comme "helft", soit moitié en néerlandais. Une viande d’un genre nouveau, servie désormais à des centaines d’enfants dans les cantines de plus de 200 écoles de Belgique depuis le 7 mars.

Un aliment innovant qui se compose de 50 % de viande hachée et 50 % de protéines végétales, "l e mix idéal au niveau goût et texture. La viande Helfty est vraiment aussi bonne que la viande ordinaire ", explique d’ailleurs Johan Poelmans, de chez Compass. C’est le résultat d’une collaboration entre Scolarest, un traiteur pour les restaurants scolaires appartenant au groupe Compass, le grossiste alimentaire Viangro et Solina, une entreprise spécialisée dans les solutions alimentaires innovantes.