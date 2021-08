Du vélo cargo ou de la camionnette, qui livre vos colis le plus vite ? À l’instar du lièvre et de la tortue, le résultat final n’est pas forcément celui que l’on croit. Quasiment absent de nos routes il y a encore quelques années, le vélo cargo s’est développé de manière fulgurante ces derniers mois en Belgique. Principalement dans les grandes villes où il n’est désormais plus étonnant de croiser ces engins dans lesquels ont pris place trois enfants, ou qui sont transformés en véhicule utilitaire à deux roues par un laveur de vitre, un plombier ou un électricien.