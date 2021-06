Les vacances, c’est plus que jamais nécessaire après cette année difficile ! La crise sanitaire a engendré beaucoup de fatigue, d’anxiété, de stress et de remises en question qui continuent à se faire sentir. Les congés devraient arranger cela : partir peut diminuer le risque de burn out, de dépression ou de maladie cardio-vasculaire d’un tiers ! Mais pour ça, il faut être en vacances à… 100 %.

Isabelle Boets, conseillère en prévention aspects psychosociaux chez Idewe, le service externe de prévention et de protection au travail, a fait une liste de conseils intéressants pour mieux déconnecter pendants les vacances. Un exemple ? Si vous le pouvez, prenez 3 semaines de congé, c’est le temps nécessaire pour complètement lâcher prise, se détacher mentalement et physiquement de son travail.

