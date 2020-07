Peut-on recharger ses batteries quand on passe ses vacances à la maison ? Réponse de l’Idewe.

Les vacances, ce n’est pas juste une parenthèse sans travail, cela a un sacré impact sur la santé physique et mentale ! Ainsi toute personne qui part en vacances chaque année a un tiers de chance en moins de contracter une maladie cardiovasculaire, mais le risque de dépression est également beaucoup plus faible, nous explique l’Idewe, le "Service externe pour la prévention et la protection au travail". Les vacances permettent aussi d’augmenter sa concentration et sa motivation.

(...)