Avec 31 ans de carrière à son actif dont 26 ans aux soins intensifs dans un grand hôpital bruxellois, Julie (prénom d’emprunt) a décidé qu’elle ne se ferait pas vacciner contre le Covid-19. Et elle assume totalement son choix.

"Je ne suis pas anti-vaccin. C’est la pression qui me dérange. D’ailleurs, il n’est pas obligatoire chez nous. Mais c’est comme si je n’ai pas le choix ni mon mot à dire. L’employeur décide du type de vaccin à administrer et c’est au moment où il le veut. J’ai fait le Covid, j’ai des anticorps et même s’ils ne restent pas toujours, je ne souhaite pas être vaccinée pour le moment", justifie cette soignante âgée de 53 ans.

Pour ce docteur, c’est aussi le passif du fabricant du vaccin américain qui a joué dans la balance. "Le ministre a dit qu’on n’avait pas le droit de choisir. Or, ici avec Pfizer, on sait qu’ils ont des procès sur le dos et qu’ils ont signé des accords avec le gouvernement pour se décharger des conséquences du vaccin et notamment des effets secondaires. D’ailleurs, les recherches cliniques ne devraient pas être terminées avant des mois. Ici, on voit beaucoup de soignants qui refusent le vaccin sans être contre. On a le droit de vouloir attendre un peu, d’être éclairés sur les effets secondaires quand on voit ce que ça peut provoquer. On a vu des embolies, des grosses fièvres. Ce ne sont pas des petits symptômes mais on n’en parle pas dans les médias. Sans être complotiste, on est en droit de s’interroger."