Société Le nombre de naissances est passé sous la barre des 120 000 en 2017, avec une moyenne de 1,64 enfant par femme.

Si cela continue, la pyramide des âges n’en aura bientôt plus que le nom. On ne vous apprend rien en vous disant que le nombre de naissances diminue d’année en année en Belgique.

En 2017, on a observé cette baisse pour la septième année consécutive avec une moyenne d’1,64 enfant par femme pour l’année 2017 et 119 102 naissances cette même année. On est donc bien loin du baby-boom d’après-guerre, et ce n’est pas pour réjouir les économistes.

